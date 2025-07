Il consigliere regionale spezzino Gianmarco Medusei, del gruppo Fratelli d’Italia, ha presentato oggi un’interrogazione con risposta in aula con la quale ha chiesto alla giunta regionale della Liguria e all’assessore regionale alla Sanità, Massimo Nicolò, se intendano attivarsi per inserire le donne in gravidanza tra i beneficiari dei servizi gratuiti di elettrocardiogramma e misurazione della pressione arteriosa erogati presso le farmacie convenzionate con il Servizio sanitario regionale. Attualmente, tale prestazione è disponibile gratuitamente solo per i pazienti in possesso di una prescrizione medica con priorità “B” (breve), che prevede l’esecuzione dell’esame entro 10 giorni. “Tuttavia, le donne in gravidanza, pur rientrando in una categoria che necessita di particolare attenzione sotto il profilo della prevenzione e del monitoraggio clinico, non risultano comprese tra i beneficiari di questo servizio”, si legge in una nota diffusa dal consigliere spezzino.

“La gravidanza comporta modificazioni cardiovascolari significative e per questo è fondamentale garantire un controllo costante dei parametri pressori e cardiaci, anche per prevenire eventuali complicanze – afferma nella nota l’ex presidente del Consiglio regionale -. L’inclusione delle donne in gravidanza tra i soggetti beneficiari dell’Ecg rappresenterebbe una misura di buon senso, equa e coerente con le politiche di tutela della salute femminile promosse dalla Regione Liguria. Per questo motivo l’assessore alla Sanità Nicolò, che ringrazio, ha accolto la mia richiesta spiegando che sarà portata presso il Coordinamento regionale della farmacia e dei servizi affinché venga messa in pratica”.

L'articolo Medusei: "Ecg gratuito in farmacia per donne in gravidanza sarebbe misura di buon senso" proviene da Città della Spezia.

