Medusei: “Quanto accaduto a Santo Stefano Magra dimostrazione dell’ipocrisia della sinistra”

Il consigliere Gianmarco Medusei di Fratelli d’Italia interviene in merito a quanto avvenuto nei giorni scorsi a Santo Stefano Magra al centro d’accolgienza: “È l’ennesima dimostrazione dell’ipocrisia della sinistra. Da anni spalancano le porte all’immigrazione incontrollata, senza preoccuparsi delle conseguenze sociali e di sicurezza per i cittadini e per chi lavora. Poi, quando accadono episodi gravissimi come quello dell’aggressione con un coltello contro il personale, fingono stupore e chiedono ‘più regole’, ‘più controlli’, e provano a scaricare le responsabilità sulle autorità di pubblica sicurezza e le forze dell’ordine. Ma con quale faccia? Sono proprio le loro politiche buoniste e di accoglienza cieca ad aver creato queste situazioni di degrado e pericolo. Se davvero tenessero alla sicurezza del territorio, avrebbero il coraggio di ammettere i loro errori e cambiare rotta, invece di limitarsi alle solite dichiarazioni di circostanza”.

L’articolo Sulla strada di San Francesco Fogolla: incontro, riflessioni e messa a Montereggio proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com