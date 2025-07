Nata a Genova, presentata oggi Arcadia: è la nuova nave oceanografica di Ispra

Genova. Il progetto MER – Marine Ecosystem Restoration ha un nuovo alleato: un laboratorio galleggiante all’avanguardia battezzato come Arcadia: la nuova nave oceanografica dell’Ispra – Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale – è progettata per studiare, monitorare e proteggere gli ecosistemi marini del Mediterraneo.

Tecnologie all’avanguardia, missioni scientifiche multidisciplinari e un obiettivo chiaro: raccogliere dati, costruire conoscenza e orientare le politiche ambientali verso un futuro più sostenibile. Con Arcadia, Ispra rinnova il proprio impegno nella tutela del mare, mettendo in campo un’infrastruttura scientifica d’eccellenza al servizio della ricerca, dell’ambiente e della collettività.

