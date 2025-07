Nuova stagione degli Impavidi di Sarzana con grandi classici e produzioni contemporanee. Debutterà sarà anche “I miei stupidi intenti”

C’è anche l’anteprima italiana dello spettacolo “I miei stupidi intenti” tratto dall’omonimo libro Premio Campiello di Bernardo Zannoni nel ricco calendario della prossima stagione del Teatro degli Impavidi di Sarzana presentato questa mattina. Una stagione di prosa che prenderà il via il 23 ottobre per concludersi il 30 aprile, con grandissimi nomi e importanti produzioni del teatro italiano. Il filo conduttore sarà sempre la particolare attenzione alla qualità artistica dei progetti: dall’atteso lavoro di Michele Riondino su un testo della scrittrice Yasmine Reza, al cupo Riccardo III di Vinicio Marchiori diretto dal pluripremiato regista Antonio Latella. Dalla satira di Paolo Rossi alla poetica di Emma Dante, e ancora ben tre produzioni targate Scarti, al talentuoso regista Giovanni Ortoleva che si confronta con un grande classico come “La signora delle Camelie” alla tradizione della commedia dell’arte rivista da Stivalaccio Teatro.

“Con questa nuova stagione – ha sottolineato il direttore artistico Andrea Cerri – intendiamo alzare la qualità dell’offerta culturale e allargare sempre più il nostro già numeroso e affezionato pubblico, sia di abbonati che di spettatori. Ospiteremo grandi classici, importanti opere di nuova drammaturgia nazionale e internazionale, importanti artisti della scena contemporanea, per rafforzare ancora di più il legame con il territorio e le sue eccellenze. Siamo particolarmente orgogliosi di avere in cartellone ben tre produzioni degli Scarti realizzate con i più importanti teatri italiani (dal Piccolo al Nazionale di Genova, allo Stabile dell’Umbria). Sarà un viaggio da fare assieme, artisti e pubblico, attraverso diversi linguaggi e tematiche, e con il meglio che la scena contemporanea italiana può offrire”. “Si può parlare senza esitazione di un programma impavido – ha aggiunto il sindaco Cristina Ponzanelli – coraggioso come gli Scarti, il nostro teatro e la nostra città che pur se di dimensioni ridotte lavora per costruire e realizzare grandi progetti come la candidatura a Capitale italiana della cultura. Il programma è bellissimo e valorizza un’altra eccellenza della nostra città come l’opera di Bernardo Zannoni”.

