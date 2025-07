Pioggia di medaglie per la Dancing Project ai Campionati Italiani. Tutti i protagonisti

Dal 5 al 13 luglio, la Fiera di Rimini ha ospitato i Campionati Italiani di categoria di danza sportiva, punto di riferimento nazionale per il settore. Tra i protagonisti, spicca l’ASD Dancing Project della Spezia, che ha conquistato 30 medaglie nelle diverse categorie di Hip Hop, tra gare individuali (solo), duo, crew e battle. A seguire la competizione, il presidente regionale FIDESM Liguria, Alessandro D’Asaro, che ha espresso le proprie congratulazioni alla squadra spezzina a nome del comitato ligure, sottolineando il valore del movimento hip hop spezzino a livello nazionale. “Siamo orgogliosissimi di tutti i nostri atleti – ha dichiarato il tecnico Manuel Damelli al termine dell’evento – Il livello dei Campionati Italiani è molto alto e ottenere così tanti podi in categorie così diverse dimostra il grande lavoro che facciamo ogni giorno, non solo a livello tecnico ma anche umano. La passione, la costanza e l’energia che i nostri ragazzi mettono in pista sono il vero motore della Dancing Project. Un caloroso ringraziamento anche a tutti gli atleti che hanno partecipato ai Campionati anche nei gruppi: Ginevra Simone, Eva Moggia, Micol Hysa, Noelia Mafrici, Beatrice Terziani, Emma Baccelli, Aressa Zhaboli, Morena Penna. Gabriele Pittaluga, Greta Marucci, Emanuela Spennato, Alice Battistini, Nuria Sanges, Giada Benigno, Sofia Lusardi, Alessia Plicanti, Gabriele Gandino, Giorgia Boracchia.“

