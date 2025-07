Prima seduta dello Spezia a Follo. D’Angelo introduce la stagione con un discorso

È ufficialmente cominciata la nuova stagione dello Spezia, con la squadra di mister Luca D’Angelo che ha svolto oggi la prima seduta d’allenamento sul terreno di gioco del centro sportivo di Follo. Dopo i consueti test cardiopolmonari svolti nella mattinata presso il centro sportivo Ferdeghini, nel tardo pomeriggio le Aquile si sono ritrovate sul campo per iniziare il percorso di preparazione in vista del ritiro di Santa Cristina Valgardena.

Ad aprire la seduta è stato un discorso introduttivo dell’allenatore aquilotto, che ha accolto il gruppo presentando i nuovi componenti dello staff tecnico e medico, illustrando inoltre le tappe che accompagneranno la squadra nei prossimi giorni. Un momento utile non solo per chiarire obiettivi e modalità di lavoro, ma anche per rinsaldare il senso di gruppo e identità che accompagnerà la stagione.

