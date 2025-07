Rapallo: a San Michele Matteo Bassetti, Mario Calabresi e Rocco Sciarrone

Il, sempre alle 21.30 e sempre sul sagrato della parrocchia di San Michele di Pagana ritorna, molto atteso, Mario Calabresi con il suo nuovo libro “il tempo del bosco”, che nasce dalla domanda di una giovane donna in viaggio per l’Italia alla ricerca delle storie di chi, attraversola propria vita ordinaria e straordinaria, è stato capace di trovare una via d’uscita dalle sue incertezze. Tra gli incontri c’è quello con un ingegnere che raccoglie i suoni più antichi della natura per trasmetterli alle generazioni future, quello con una poetessa che impara dal silenzio ad ascoltare il visibile e l’invisibile, quello con un professore di filosofia che insegna a vedere i limiti come occasioni e quello con un centenario che per tutta la vita si è preso cura di un bosco e ne ha ereditato il tempo. Si tratta di un percorso lento, di ascolto, alla ricerca di un luogo in cui l’attimo presente non sia fine a se stesso ma si mescoli con il passato e ci parli di futuro, di un’età in cui “essere grati è il primo passo per godere di ciò che è, e per averne cura”. Una testimonianza preziosa, che ci fa riflettere su quanto abbiamo ancora bisogno di recuperare l’attenzione, il senso di un istante in cui esistono attesa e noia. Per rimettere al centro delle nostre giornate le cose importanti e non quelle urgenti. Calabresi colleziona frammenti divita, silenzi e gesti inattesi per rispondere a una giovane donna di cui non conosciamo il nome, ma della quale condividiamo i dubbi.