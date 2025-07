Rapallo: scomparsa da casa in centro ritrovata a Savagna

Una donna abitante in centro a Rapallo, affetta ad Alzheimer, è uscita di casa alle 19.45 circa ed i familiari ne hanno perso le tracce. “La figlia ha provveduto ad allertare il 118 quindi le pubbliche assistenze le forze dell’ordine in particolare i carabinieri e nel giro di pochi minuti sono state attivate cinque squadre di ricerca – si legge nel sito della Croce Bianca Rapallese – Alle 21.20 circa una squadra dei Volontari del Soccorso di Sant’Anna ha intercettato la paziente in zona Savagna”.

La ricerca, grazie al coordinamento dei volontari si è fortunatamente conclusa positivamente e in breve tempo. L’approssimarsi del buio avrebbe potuto causare maggiori difficoltà. “Ancora una volta – commenta l’assessore alla Protezione civile Fabio Mustorgi – Istituzioni e volontariato hanno lavorato efficacemente in sinergia”.

» leggi tutto su www.levantenews.it