‘Santa’: applauditissimo concerto della Filarmonica Colombo

Una piazza Caprera, con spazi un po’ ridotti, ha accolto la sempre ottima Filarmonica Cristoforo Colombo, per un applauditissimo, come d’abitudine, concerto. Spazi ridotti, poiché stanno giungendo al termine gli accuratissimi lavori di ripristino del risseu che adorna il sagrato della Basilica, che avranno compimento in occasione delle prossime festività dedicate alla Santa Protettrice.

Dedicato a Santa Margherita, appunto, anche il concerto della Filarmonica in attesa, il 4 agosto, della prossima esibizione, per celebrare il centocinquantesimo anniversario della sua fondazione.

In apertura, il saluto del vicesindaco, Fabiola Brunetti e del parroco, don Luca Sardella. Ad entrambi, il compito di portare gli auguri alla Filarmonica e di anticipare la sorpresa di un nuovo e bellissimo Sagrato Artistico.