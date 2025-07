Scuola, piano del governo da 48mila assunzioni: in Liguria 1500 ma per i sindacati non basta

Genova. 48504 assunzioni per la scuola di cui 1566 in Liguria. Il ministero dell’Istruzione Giuseppe Valditara lo ha definito il “più grande piano assunzioni fatto nella scuola da 20 anni a questa parte”. Quasi 55mila nuovi insegnanti entreranno in ruolo a settembre, molti dei quali dopo anni di precariato. Firmato ieri il decreto con il piano assunzioni per i docenti di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2025-2026.

Il governo prevede l’assunzione di 48.504 docenti, di cui 13.860 sul sostegno, a cui si aggiungeranno 6.022 insegnanti di religione cattolica grazie a un concorso bandito nel 2024.

» leggi tutto su www.genova24.it