Poco prima delle quattro in via Pilade Queirolo a Sestri Levante, la locale Croce Verde ha soccorso un ragazzo di 16 anni, ferito, trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale di Lavagna. Sull’episodio sono in corso le indagini dei carabinieri.

Un quarto d’ora dopo a Chiavari, in via dei Velieri, la Croce Rossa di Chiavari ha soccorso un diciottenne; anche lui trasportato al “pronto” di Lavagna. La sinteticità dei rapporti redatti non consente altri particolari.

