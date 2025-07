“Silenzioso, pulito e flessibile”, cos’è il forno elettrico ad arco ipotizzato per l’ex Ilva di Cornigliano

Genova. Quando ha fatto ascoltare alla platea del convegno organizzato dalla Fiom sul forno elettrico per l’ex Ilva di Cornigliano uno stralcio del “concerto per archi e forno”, Antonello Mordeglia, ha strappato un fragoroso applauso e qualche ghigno sarcastico.

Mordeglia, ingegnere originario del savonese, diplomato al Don Bosco di Sampierdarena, e – da anni nel gruppo Danieli, è co-inventore del primo e unico alimentatore di potenza al mondo per il controllo e fusione nei forni elettrici ad arco con azzeramento della potenza reattiva.

