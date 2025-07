Visita di cortesia dell’ambasciatore tedesco a palazzo Tursi

Genova. Questa mattina l’ambasciatore tedesco in Italia, Hans-Dieter Lucas, è stato ricevuto per una visita di cortesia a Palazzo Tursi dall’assessore ai Progetti europei Tiziana Beghin, delegata dalla sindaca Silvia Salis, e dal consigliere delegato alle Relazioni internazionali Simohamed Kaabour.

“È stato un incontro molto ricco di contenuti, che ha approfondito possibili collaborazioni, scambi e progettualità comuni tra Genova e alcune città tedesche – ha dichiarato l’assessora Beghin al termine della visita – L’ambasciatore, che ringraziamo per la visita, ha dimostrato un forte interesse per la nostra città, a partire dalle progettualità in corso di realizzazione e il patrimonio culturale: segnali importanti che ci evidenziano come Genova possa diventare un modello di sviluppo sostenibile al passo con le grandi capitali europee-2.

