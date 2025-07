Accordo Contship-Croce Rossa: medico e ambulanza in porto nelle ore più calde della giornata

È stato siglato nei giorni scorsi un accordo tra la Croce Rossa della Spezia e Contship per far fronte alle elevate temperature del periodo estivo e tutelare la sicurezza degli operatori portuali. L’accordo prevede la presenza di un medico della Croce Rossa e di un’ambulanza dell’associazione presso l’infermeria del porto, pronti a intervenire in caso di necessità per l’incolumità dei lavoratori. Il servizio verrà garantito dalla CRI spezzina ogni giorno fino al 15 agosto.

