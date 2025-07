Approvato il progetto esecutivo per la bonifica dell’area ex Ip: lavori per oltre 6,4 milioni di euro provenienti dal Pnrr

Il Comune della Spezia ha approvato il progetto esecutivo per gli interventi di bonifica all’interno del subdistretto 4B dell’area ex Ip, nell’ambito del finanziamento Pnrr Missione 2 – Componente 4 – Investimento 3.4 “Bonifica del suolo dei siti orfani”.

L’intervento, del valore complessivo di 6.471.523,17 euro, è interamente finanziato dai fondi europei del Piano nazionale di ripresa e resilienza, assegnati dal ministero dell’Ambiente. I lavori saranno eseguiti dal raggruppamento temporaneo di imprese formato da Hexa Green e Ireos, vincitore dell’appalto integrato. La progettazione esecutiva è stata curata da Montana.

Il progetto, già validato dalla conferenza dei servizi e corredato da un ampio corredo tecnico (tra cui relazioni geologiche, idrauliche, piani di sicurezza e cronoprogrammi), prevede un’articolata serie di interventi per la messa in sicurezza e la bonifica di un’area strategica per la riqualificazione ambientale della città.

L’approvazione segna un passo concreto verso l’avvio dei lavori, attesi da anni a causa delle problematiche della società immobiliare proprietaria dell’area, in un’area simbolo della riconversione ecologica del territorio spezzino.

