Asl 3, lavoratori in presidio davanti alla sede: “L’azienda danneggia chi si avvale della legge 104”

Genova. Decine di persone – circa 200, secondo gli organizzatori – oggi pomeriggio in presidio davanti alla sede della Asl 3 in via Bertani. È la mobilitazione lanciata dal sindacato Fials dopo la “circolare assenze” della direzione aziendale che modifica la disciplina dei permessi di cui si avvalgono i lavoratori che assistono persone disabili ai sensi della legge 104.

“Abbiamo constatato una irrazionale e irragionevole rigidità della controparte aziendale – lamenta la Fials -. Abbiamo ribadito come la questione ponga problematiche organizzative enormi, che lo scopo aziendale palese è l’aumento dell’orario annuale di lavoro per tutti, l’abnorme penalizzazione per i turnisti come per tutti i casi di malattia e infortunio e per tutta la vasta area dell’assistenza ai disabili tutelata dalla legge 104. Se questo non fosse lo scopo aziendale, la cosiddetta sperimentazione si dovrebbe fare a saldo zero. Ma questa richiesta è stata respinta. Ergo non è una sperimentazione ma una applicazione”.

