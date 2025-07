Calcio/ Goleada del Genoa alla prima uscita stagionale

Pioggia di reti per il Genoa nella prima amichevole stagionale. La squadra guidata da Patrick Vieira ha travolto il Fassa Calcio con un netto 13-0 sul campo sportivo Benatti di Moena, sede del ritiro rossoblù. Un test utile per il tecnico francese che ha approfittato dell’occasione per impiegare 23 dei 28 giocatori convocati.

Non hanno preso parte all’incontro solo Otoa, aggregato al gruppo nella giornata precedente, e Venturino, fermato da un leggero fastidio a un piede. Entrambi sono rimasti precauzionalmente a riposo.

