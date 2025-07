Cavi: ferita al cranio, ragazzo soccorso di notte in via Cigno. Indagini

La scorsa notte, poco prima delle 3.00, a Cavi in via Cigno, il medico del 118 ha soccorso un giovane di 23 anni che presentava una ferita al cranio. Il ragazzo è stato trasportato dalla Croce Verde di Sestri Levante, in codice giallo, al pronto soccorso dell’ospedale di Lavagna. Anche se le condizioni fisiche del 23enne non sono gravi, a preoccupare sono i frequenti ferimenti notturni in strade che conducono ai “templi” della movida. Naturalmente anche su questo ferimento stanno indagando i carabinieri.

» leggi tutto su www.levantenews.it