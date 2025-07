Dal Comitato per il No al Depuratore in Colmata

Il prossimo lunedì 21 luglio è prevista una riunione del consiglio di città metropolitana sul tema depurazione delle acque. Il comitato ha scritto a tutti i sindaci della città metropolitana allegando la sentenza del tar e una nota tecnica sulle gravi criticità relative ad un progetto risalente al 2015 di un megadepuratore in colmata a mare a Chiavari.

» leggi tutto su www.levantenews.it