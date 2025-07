Ex Ilva, Burlando: “Nel 2005 ci fu comunione d’intenti, oggi manca l’attore fondamentale”

Genova. Nei giorni in cui il futuro dell’ex Ilva di Cornigliano torna d’attualità, con la discussione aperta sull’ipotesi di un ritorno della fusione a caldo e con la costruzione di un forno elettrico di ultima generazione per rendere lo stabilimento quasi del tutto autonomo da Taranto, a tornare d’attualità è anche l’accordo di programma del 2005, intesa basata primariamente proprio sulla chiusura del ciclo a caldo, con l’addio ad altoforno e gasometri, e la trasformazione della fabbrica in base ai principi della verticalizzazione.

L’accordo di programma del 2005 per l’Ilva di Cornigliano prevedeva che a fronte della chiusura dell’attività a caldo dello stabilimento venisse attuato un percorso di continuità occupazionale e del reddito. L’accordo di programma sull’Ilva di Cornigliano, siglato da 5 ministeri oltre che da enti locali e Autorità portuale, era stato sottoscritto in un momento positivo per l’azienda della famiglia Riva con la finalità di una tutela ambientale e urbanistica per il territorio ed è stato lo strumento che ha permesso, in questi anni, di mantenere i livelli occupazionali per i circa 2000 lavoratori dello stabilimento genovese.

