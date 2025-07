Finale Ligure, prosegue il restyling dei parchi gioco su tutto il territorio comunale

Finale Ligure. Prosegue l’ampia revisione di tutte le aree gioco presenti sul territorio di Finale Ligure avviata nei mesi scorsi dall’amministrazione comunale, con l’obiettivo di “garantire la sicurezza dei bambini e restituire decoro e funzionalità ai parchi pubblici dedicati in particolar modo ai più piccoli”.

“Diversi parchi giochi comunali presentano criticità che richiedono attenzione, in alcuni casi con situazioni che potrebbero risultare non pienamente sicure per i più piccoli – dichiara l’assessore ai lavori pubblici, Paolo Folco –. Così, dopo aver finanziato e realizzato il lotto ancora mancante del Parco Vela, dotato di giochi totalmente inclusivi, ci siamo concentrati sulla sistemazione delle altre aree nel nostro territorio comunale”.

