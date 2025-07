Francesca Albanese, Ricciardi (Rifondazione comunista): “Bucci e la giunta tacciono sulla solidarietà”

Liguria. “Il presidente della Regione Marco Bucci e la giunta tacciono sulla solidarietà a Francesca Albanese. Bene hanno fatto le opposizioni a presentare mozione in solidarietà”. Lo dichiara in una nota Jacopo Ricciardi, segretario regionale di Rifondazione Comunista.

“Francesca Albanese, relatrice speciale dell’Onu per i diritti umani nei territori palestinesi occupati − aggiunge Ricciardi − è diventata il bersaglio ufficiale della macchina del fango israeliana, anche attraverso inserzioni a pagamento su Google Ads e pagine diffamatorie create dal governo israeliano e della rappresaglia diplomatica statunitense con Trump che annuncia, per bocca del segretario di Stato Rubio, sanzioni individuali nei confronti della giurista. La Albanese è ‘colpevole’ di aver messo alla luce, con i suoi rapporti come relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, i crimini del governo Netanyahu e il business del genocidio, indicando con precisione e metodo i nomi delle aziende, tra queste Amazon, Alphabet, Palantir, che traggono profitto dall’economia di guerra israeliana”.

» leggi tutto su www.genova24.it