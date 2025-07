Genoa, prima sgambata contro il Fassa: già alcuni spunti di analisi tralasciando il risultato

Moena. Finisce 13-0 la prima gara pre campionato del Genoa contro il Fassa. Una sgambata di benvenuto a Moena utile a Vieira per capire come si muove in campo la sua squadra, tra il vecchio gruppo che conosce ai nuovi innesti che punta

Il divario è talmente ampio che è ovviamente inutile soffermarsi sul risultato. Ma in fondo il tecnico francese ha sempre sottolineato quanto sia importante lavorare fin da subito sui dettagli. Quindi ecco perchè è possibile trovarne anche in una partita senza storia sul tabellino.

» leggi tutto su www.genova24.it