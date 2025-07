Giornata con cielo sereno mentre le temperature tornano a salire

Giornata con nubi alte in transito dalla mattina sulla Liguria con successive schiarite anche ampie nel pomeriggio con cielo sereno ovunque la sera. Timide velature invece sulla nostra provincia. Queste le previsioni di Arpal per la giornata di oggi che soprattutto caratterizzata da un aumento delle temperature sia nei valori minimi che in quelli massimi mentre l’umidità sarà su valori medio-bassi. Deboli i venti e mare poco mosso per una tendenza che dovrebbe proseguire almeno fino a venerdì.

