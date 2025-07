Giornata romana per la sindaca, Salis incontra i ministri Bernini e Urso e l’ad di Terna

Genova. Giornata fitta di incontri per la sindaca di Genova Silvia Salis che, in questo mercoledì 16 luglio, è volata a Roma con una serie di dossier pesanti: la prima cittadina vedrà la ministra dell’Istruzione Anna Maria Bernini, il ministro delle Imprese Adolfo Urso e l’amministratrice delegata di Terna Giuseppina Di Foggia.

Un carosello di meeting compresso in poche ore che, nei giorni scorsi, è stato anche oggetto di una curiosa polemica in consiglio comunale: l’attacco del capogruppo di Vince Genova Pietro Piciocchi sul noleggio di un veicolo Ncc per gli spostamenti nella capitale.

