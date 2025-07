Gli artificieri fanno brillare pacco sospetto recapitato in Via Taviani: all’interno un residuato bellico

Un residuato bellico. Questo il contenuto del pacco recapitato oggi pomeriggio nella sede di un’agenzia di recupero crediti, in Via Taviani, nel quartiere Vailunga alla Spezia e fatto brillare in serata dagli artificieri. Tutto era cominciato nel pomeriggio, verso le 15.30, quando nella palazzina è stato consegnato il pacco. In breve tempo però è scattata l’emergenza perché, a seguito di un contatto con la sede centrale dell’azienda – a Milano e alla quale sarebbe stata fatta una consegna analoga senza particolari complicazioni -, si è resa necessaria l’evacuazione dell’intera palazzina a scopo precauzionale. Già nel primo pomeriggio, sul posto sono arrivati i Carabinieri, i Vigili del fuoco e successivamente la Polizia di Stato assieme agli artificieri. Successivamente è stato aperto e analizzato il pacco. Al suo interno, come detto, un residuato bellico poi portato in una zona sicura e fatto brillare.

Nella palazzina dove è avvenuta la consegna sono presenti più aziende attive sul territorio. La situazione ha imposto l’allontanamento dei lavoratori per non esporli ad alcun rischio. Le indagini proseguiranno per fare luce su tutta la vicenda.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com