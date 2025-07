Gyasi tornerà al Picco da avversario: l’ex capitano dello Spezia ufficialmente un rinforzo del Palermo

Tre stagioni dopo l’ultima volta, Emmanuel Gyasi si prepara a tornare allo stadio Picco, ma questa volta da avversario. L’ex capitano dello Spezia, ceduto all’Empoli dopo la retrocessione delle Aquile in Serie B e perno dei toscani nelle ultime due annate, torna in cadetteria dopo oltre cinque anni e nella prossima stagione sarà uno dei rivali dello Spezia di Luca D’Angelo.

‘Manu‘, che circa un mese fa è tornato alla Spezia per sposarsi con la sua Carolina nella cattedrale di Cristo Re, con seguente festa a Villa Marigola, è da qualche minuto un nuovo rinforzo del Palermo di Filippo Inzaghi, che ha puntato sull’ex capitano spezzino per rinforzare le fasce offensive dopo l’interruzione della trattativa con Salvatore Elia. Dopo 178 presenze e 15 gol negli ultimi cinque anni in Serie A, Gyasi tornerà a giocare in Serie B e per la prima volta nella sua carriera arriverà al Picco a giocare da avversario.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com