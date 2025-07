Il Comune di Cairo Montenotte dà il benvenuto ai nuovi nati

Cairo Montenotte. “Niente di più bello di una nuova vita”: l’Amministrazione comunale di Cairo Montenotte promuove un’iniziativa dedicata ai neonati della comunità locale.

A partire dalla metà del mese di luglio i genitori dei nuovi nati riceveranno un kit di benvenuto, composto da materiale per l’igiene e il benessere del bebè, realizzato in stretta collaborazione con Conad. Un omaggio simbolico che vuole celebrare l’arrivo di ogni neo cittadino cairese, riconoscendo l’importanza di questo momento per le famiglie e per l’intera comunità.

“La nascita di un bambino è un evento che genera gioia, speranza e fiducia nel futuro. In un’epoca caratterizzata dall’invecchiamento demografico e dalle sfide economiche che devono affrontare le famiglie il valore di una nuova vita assume un significato ancora più profondo – commentano dall’Amministrazione comunale – Questa iniziativa, dunque, vuole essere un gesto concreto di attenzione e di accoglienza per i nuovi nati, a cui idealmente partecipa tutta la comunità. Ringraziamo Conad per la preziosa collaborazione a questo

progetto, che ci auguriamo possa crescere coinvolgendo in futuro anche altri partner del territorio”.

