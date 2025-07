Il prefetto in visita alla Rems di Calice al Cornoviglio

Stamattina il prefetto della Spezia Andrea Cantadori ha visitato la Residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza (Rems) di Santa Maria di Calice al Cornoviglio, dove è stato ricevuto dalla direttrice, Elisabetta Olivieri.

Il prefetto ha incontrato il personale medico e ha visitato la struttura, che accoglie pazienti in stato di detenzione negli istituti penitenziari di tutta Italia i quali hanno ricevuto un provvedimento di misura di sicurezza detentivo a causa dell’incapacità di intendere e volere durante la commissione del reato.

Il prefetto è stato accompagnato dal sindaco di Calice al Cornoviglio, Federica Pecunia, dal vice questore vicario, Giuseppe Testai, dal vice comandante provinciale dei Carabinieri, Andrea Pasquali, e dalla dirigente dell’Ufficio salute in ambito penale della Regione Liguria, Patrizia Orcamo.

