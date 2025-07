La quinta edizione del Premio Scarabello alla memoria di Doriano Romboni, serata speciale ad Aulla

La quinta edizione del Premio Scarabello è stata presentata nella Sala delle Muse di Aulla. Quest’anno, la manifestazione rende un omaggio speciale a Doriano Romboni, il motociclista lericino scomparso nel 2013, tra le “Frecce Azzurre” di cui facevano parte Loris Capirossi e Max Biaggi. Durante la serata, sarà esposta la sua moto da corsa del mondiale, e saranno presenti ospiti di prestigio legati al mondo delle due ruote: Roberto Locatelli, campione del mondo Moto GP 125 e compagno di pista di Romboni negli anni ’90, il giornalista sportivo ed ex pilota motociclistico Nico Cereghini, il fisioterapista della Moto GP Christian Giometti, il manager del motomondiale Toni Merendino, il campione italiano enduro 250 Gianluca Martini, il presidente della Carrarese Calcio Manrico Geminiani, il giocatore dello Spezia Calcio Francesco Cassata, l’atleta paralimpico campione di tiro al volo Alessandro Spagnoli, il pilota istruttore e pluricampione italiano di acrobazia aerea Rodolfo Natale, il pluricampione italiano ed europeo di paracadutismo di precisione Paolo Filippini, il giornalista Rai Paolo Paganini e Luca Maggiani, addetto arbitri Juventus FC. La manifestazione, patrocinata da Coni e Regione Toscana, si svolgerà venerdì 1° agosto alle ore 21 in piazza Gramsci, trasformando la piazza cittadina in un salotto culturale dedicato allo sport. L’evento sarà condotto dal giornalista Gianluca Tinfena.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com