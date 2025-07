Lo Spezia cede a titolo definitivo Joao Moutinho e il giovane Ebano

Due arrivi, quelli di Gabriele Artistico e Vanja Vlahovic, tre nuovi annunci pianificati (Cittadini, Onofri e Chiabotto) e due cessioni a titolo definitivo per lo Spezia, che negli scorsi minuti ha annunciato due addii. Lascia l’Italia Joao Moutinho, acquistato definitivamente dal Lech Poznan per circa 300mila euro e il 20% della futura rivendita, liberando così oltre mezzo milione di spesa dalle casse dello Spezia. Il portoghese, che aveva fatto molto bene allo Jagiellonia in Polonia lo scorso campionato, finisce dai campioni di Polonia in carica, preferito ad Arkadiusz Reca.

Lascia lo Spezia anche Sebastiano Ebano, terzino mancino di Sarzana, cresciuto nel settore giovanile. Ebano si metterà in gioco in Serie C, alla Vis Pesaro, che lo ha acquistato a titolo definitivo concedendo allo Spezia una sorta di clausola di recompra. Qualora Ebano dovesse convincere, lo Spezia avrebbe una corsia preferenziale per riportarlo in Liguria.

