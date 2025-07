Lo squalo Artistico: “Scelto lo Spezia al triplice fischio della finale con la Cremonese”

Sorriso smagliante e grande determinazione, Gabriele Artistico si presenta come nuovo attaccante dello Spezia, con tanta voglia di cominciare. Lo ha scelto subito lo Spezia, Gabriele, rimasto abbagliato dal Picco nell’ultima giornata dello scorso campionato. “La prima volta che sono venuto qui da avversario è stata un’emozione. La tifoseria è calda, con appassionati veri. Quando è finita la partita con la Cremonese ero con mio padre e mi è dispiaciuto per come è finita. Appena ha fischiato l’arbitro, per quanto mi aveva impressionato la piazza, ho detto a mio padre che il mio obiettivo era giocare per lo Spezia. È una città che vive di calcio, qui ci sono persone che vivono per lo Spezia e c’è una storia che nemmeno c’è bisogno di raccontare. Ho avuto la fortuna di avere l’interesse della società e sono entusiasta di essere qui”, racconta.

Reduce dalla sua prima stagione in Serie B, Artistico ha imparato molto ed è pronto a mettere in pratica quanto vissuto lo scorso anno: “Ogni annata lascia del positivo e io penso sempre in positivo. L’anno scorso era il mio primo anno in Serie B. Mi spinge la determinazione, l’ho detto al direttore dalla prima telefonata: sono pronto a mettermi a disposizione per qualsiasi cosa. Sono entusiasta di iniziare questo nuovo campionato”, spiega. “La mia caratteristica migliore è il lavoro. Ogni giorno è una sfida nuova, tendo a dare tutto, approcciando sempre bene la giornata. In campo penso che l’esplosività sia una buona per me, mi trovo bene in area e ho fame. Aiuto i compagni, ascolto il mister”.

