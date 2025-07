Moneglia: tartaruga morta perché impigliata in reti abbandonate

Al largo di Moneglia è stata scoperta una giovane tartaruga caretta caretta, morta perché impigliata in reti abbandonate. L’episodio suscita particolare scalpore in un momento in cui questo tipo di tartaruga, spinto probabilmente dalle innalzate temperature del mare, ha scelto diverse spiagge liguri, tra cui Sestri Levante, per riprodursi.

Il comandante del Locamare di Sestri Levante Sergio Maddalena, anche a seguito di questo ritrovamento, ha deciso di impegnare video-maker esperti sub, nel monitoraggio dei fondali compresi tra Sestri Levante e le Cinque Terre per fare una mappa delle reti abbandonate e interessarsi successivamente per la loro rimozione.

