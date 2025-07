Navigare Libera, flash mob a Bonassola per ricordare i nomi delle scorte di Falcone e Borsellino

Ieri Navigare Libera, il viaggio a vela promosso da Libera, associazioni, nomi e numeri contro le mafie, ha fatto tappa a Bonassola, che custodisce memoria viva: le pietre d’inciampo dedicate ad alcune vittime delle mafie, una via intitolata a Falcone, Borsellino e alle loro scorte. Ma i nomi delle scorte spesso non vengono pronunciati.

I partecipanti al viaggio hanno promosso un flash mob simbolico per restituire pienamente il diritto al nome alle vittime spesso dimenticate: gli/le agenti di scorta che persero la vita con i due magistrati nelle stragi di Capaci e Via D’Amelio. “Il diritto al nome è il primo diritto di ogni persona. Nessuno dovrebbe essere ricordato solo come ‘scorta’ ”, spiegano i promotori dell’iniziativa.

