Nuoto/ A Camogli tappa del Challenge 2025; oltre 850 iscritti

Da Comunicazione Italian Open Water Tour

Mancano quattro giorni alla sesta tappa del Challenge 2025 a Camogli. Tre le gare in programma

nell’incantevole perla del levante ligure: sono già oltre 850 gli atleti iscritti provenienti da 58 provincie differenti e 14 Stati di tutto il mondo.

Non richiedendo il tesseramento preventivo ad alcuna Federazione o Ente di promozione sportiva, si tratta dell’unico evento di caratura nazionale e internazionale in Italia a cui possono iscriversi tutte le tipologie di nuotatori.

Quanta bellezza nel vedere rappresentate ben 68 Squadre da Trento a Napoli, passando per Firenze, Roma e Varese, che si contenderanno i tanti Trofei in palio.

Si segnalano, tra gli altri, le presenze di atleti di livello assoluto come l’indimenticabile vincitore della Capri Napoli del 2018 Francesco Ghettini e i vincitori di varie edizioni del Challenge e di tappe importanti degli scorsi anni come Simone Lavizzari e Francesca De Nardi.

» leggi tutto su www.levantenews.it