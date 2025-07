Oltre 20 kg di droga in un appartamento di San Fruttuoso: 2 arresti, metà dello stupefacente nascosto nel frigo

Genova. Un viavai sospetto che ha insospettito alcuni residenti che hanno chiamato la polizia. E’ nata così la perquisizione, dopo un appostamento, che ha portato ieri i poliziotti della squadra mobile in un appartamento di via G.B. D’Albertis a San Fruttuoso dove hanno scoperto un ingente quantitativo di droga.

Nell’appartamento i poliziotti hanno trovato due uomini, entrambi genovesi, di 36 e 44 anni. Il 36enne aveva nascosto in camera 50 grammi di cocaina, 137 gr di hashish e la somma di 3775 euro suddivisa in banconote di piccolo taglio, mentre il 44enne è stato trovato in possesso di 345 grammi di cocaina, di 1,5 kg di hashish, di circa 5 kg di foglie essiccate di marijuana e svariato materiale per la pesatura ed il confezionamento dello stupefacente.

» leggi tutto su www.genova24.it