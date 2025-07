Osservatorio periferie, Traverso (Siap): “Esclusi questori e sindacati di polizia, inspiegabile”

Genova. Roberto Traverso, segretario regionale del Sindacato italiano appartenenti polizia Liguria, commenta l’insediamento dell’Osservatorio regionale sulle periferie, promosso dalla prefettura e previsto dal cosiddetto decreto Caivano.

“Un passaggio istituzionale importante, su un tema – si legge nella nota − quello del disagio e del degrado nelle periferie – che riguarda tutta la Liguria e in particolare Genova ma non si può certo non considerare la valenza politica del decreto stesso. Ma attenzione: quando si istituisce un Osservatorio, è fondamentale che lo strumento non si limiti a raccogliere dati o a produrre analisi, per quanto utili. Serve visione, serve concretezza, servono azioni immediate e coordinate. E soprattutto, serve coinvolgere tutti gli attori che operano quotidianamente nei territori, a partire dalle forze di polizia e da chi ne rappresenta gli interessi e le condizioni operative”.

» leggi tutto su www.genova24.it