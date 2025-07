Piano delle opere: entrano Palco della Musica, Pitelli e Via del Prione, ma escono i pali in cemento per i lampioni e due campi da basket

La giunta comunale della Spezia ha approvato alcune modifiche al Piano triennale delle opere pubbliche 2025-2027 e al relativo elenco annuale, introducendo tre nuovi interventi e cancellandone due precedentemente programmati.

Tra le nuove opere inserite figura la sistemazione del Palco della Musica nei giardini storici della città, per un importo complessivo di 220.000 euro, interamente previsto nel 2025. L’intervento mira a valorizzare una struttura in stile Liberty risalente alla fine dell’Ottocento, proseguendo il percorso di riqualificazione dei giardini pubblici cittadini come spazio culturale e turistico.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com