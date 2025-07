Ponte Morandi, Castellucci dal carcere di Rebibbia: “Limitato il mio diritto a difendermi”

Genova. Trasferito da Bollate al carcere di Rebibbia per scontare la condanna definitiva a 6 anni di reclusione per la strage del bus di Avellino Giovanni Castellucci, ex amministratore delegato di Aspi, è intervenuto in videocollegamento nel processo in cui è imputato per la strage del Morandi per lamentare la lesione dei suo diritto alla difesa.

A differenza della casa circondariale di Bollate infatti il carcere di Rebibbia non consente ai reclusi di poter leggere e scambiare con i suoi legali documenti su supporti informatici, come i verbali delle udienze, la stessa memoria dei pm o quelle dei suoi difensori.

