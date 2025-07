Porto Venere, l’opposizione al sindaco Sturlese: “Amministrazione priva di credibilità: valuti l’opzione di anticipare le elezioni alla primavera del 2026”

“Alla luce della situazione istituzionale venutasi a creare nel Comune di Porto Venere, con la mancata surroga del consigliere dimissionario Angelo Zignego e l’impossibilità oggettiva, ormai formalmente accertata, di ricostituire il plenum del consiglio comunale, riteniamo doveroso rivolgere un appello all’amministrazione affinché si faccia carico della responsabilità politica che questa condizione comporta. L’impasse amministrativa, ammessa dalla stessa maggioranza nel riconoscere l’impossibilità di soddisfare le promesse elettorali, rende evidente una difficoltà strutturale di governo, sia sul piano politico che sul piano operativo. Non è più soltanto una questione numerica, ma di credibilità politica. Per questi motivi chiediamo alla sindaca Sturlese di valutare seriamente l’opzione di anticipare le elezioni alla primavera del 2026”. E’ questo l’appello che i consiglieri comunali di opposizione di Porto Venere, Francesca Sacconi, Roberto Farnocchia, Jacopo Conti e Paolo Negro, rivolgono al sindaco Francesca Sturlese a poche ore dalla seduta nella quale il consiglio comunale prenderà atto dell’impossibilità di sostituire il consigliere dimissionario Zignego a causa del rifiuto posto dai tre non eletti.

“Ciò consentirebbe: ai consiglieri di maggioranza stanchi, delusi e disillusi di chiudere con dignità il proprio percorso, sbrigare le ultime pratiche amministrative e tornare serenamente alla propria quotidianità; al Comune di evitare il rischio concreto dell’onta del commissariamento, qualora dovessero emergere ulteriori dimissioni o difficoltà interne alla maggioranza; alla stessa amministrazione di uscire da una fase di crescente logoramento, in cui l’erosione del consenso rischia di diventare irreversibile tanto più si prolunga l’attuale situazione di instabilità; ai cittadini di tornare ad esprimersi. Chiedere le elezioni anticipate – concludono Sacconi, Farnocchia, Conti e Negro – non è un atto di ostilità: è un atto di realismo, di responsabilità verso i cittadini e di rispetto per le istituzioni. Porto Venere merita una guida serena per affrontare le sfide future. Rimandare questa riflessione equivarrebbe soltanto a prolungare un’agonia politica che non giova a nessuno, in primis a chi oggi si trova a governare”.