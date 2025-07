“Perché l’occhio possa vedere sé stesso ha bisogno di uno specchio. Anche la coscienza ne ha bisogno. Noi vediamo e conosciamo noi stessi solo guardandoci negli altri”, è quanto sostiene lo scrittore catalano Joan Fuster. La conclusione espressa da Fuster è assolutamente condivisibile, siamo esseri relazionali, possiamo acquisire coscienza di noi solo attraverso il riflesso di noi stessi nello “specchio” offertoci dall’incontro con l’altro da noi, ma resta aperta la questione circa la reale possibilità di un incontro coscienziale che possa determinare qualche punto fermo. Una considerazione che mi sembra illuminante, in questo senso, è riconoscibile nel pensiero di Fernando Pessoa: “Non c’è specchio che ci rimandi a noi come persone viste dal di fuori, perché non c’è specchio che ci tiri fuori da noi stessi. Sarebbe stata necessaria un’altra anima, un altro punto di vista e un altro modo di pensare”. Non posso sapere a quale altra anima facesse riferimento Pessoa, credo, piuttosto, che il gioco di rimandi, costituito dall’intervento di un ulteriore attore nella dinamica gnoseologica dell’incontro con se stessi, possa essere paragonato a quanto accade nel momento in cui ci posizioniamo tra due specchi, il rinvio all’infinito della nostra immagine bifronte si arresta solo al limite della nostra capacità visiva, mentre prosegue all’infinito senza determinare nessuna possibile conclusione. Mi sembra evidente che la pretesa di una conoscenza solida di noi stessi non sia rinviabile a nessuno strumento, ancor meno alla presunta possibilità di oggettività di uno specchio, fisicamente presente o simbolicamente ipotizzato è lo stesso, già, perché lo specchio riflette ma non pensa e questo, paradossalmente, rende ancor più inaccessibile e incerto lo specchiamento.

Pablo Picasso poneva una questione che, nella sua prospettiva, presumo sottointendesse un’implicita risposta, ma che, a mio modo di vedere, apre a ulteriori e ancor più spiraliche considerazioni; il genio spagnolo si chiedeva: “Chi vede correttamente la figura umana? Il fotografo, lo specchio, o il pittore?”, intanto va detto che l’argomento è la figura, la forma, ma credo che Picasso volesse alludere a ciò che rende l’oggetto dell’osservazione il più prossimo possibile a se stesso. Sappiamo bene che il medesimo soggetto diviene altro a seconda dell’artista che lo incontra, che sia un fotografo o un pittore cambia di certo, ma nessuno dei due approcci può né vuole essere oggettivo, il ruolo emozionale e pensante dell’artista rimane imprescindibile e prepotentemente e orgogliosamente presente; diverso il caso di uno specchio, che non ha emozioni, che non pensa, che si limita impersonalmente a riflettere senza una personale partecipazione: questo rende ciò che torna al nostro occhio esattamente ciò che è? Intanto, mi sembra evidente, è necessario avere contezza profonda delle possibilità dell’occhio dell’osservatore e questo rimanda a un’ulteriore complessità della dinamica gnoseologica, ma è interessante notare che tendiamo a credere di vederci nello specchio per come siamo oggettivamente pur sapendo che l’immagine che ritorna ai nostri occhi ci inganna rovesciando la destra con la sinistra, cosa che non fa il pittore e ancora è diversa nella fotografia. Non è difficile verificare come la nostra gestualità, nell’immagine di noi nello specchio, assuma valori del tutto diversi proprio perché rovescia il contesto e lo stesso attore sulla scena, a questo punto ciò che potremmo definire come “effetto specchio”, il riconoscere noi stessi nell’incontro con l’altro, credo richieda l’approfondimento, al quale accennavo poco sopra, che rimanda alla necessaria consapevolezza preliminare circa le nostre capacità visive e di osservazione.

