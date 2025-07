Scuola e futuro, cala il sipario su Orientamenti summer: oltre tremila partecipanti nelle dieci tappe

Si è conclusa all’Istituto Nautico San Giorgio di Genova, alla presenza di oltre 300 studenti e genitori, l’edizione 2025 di Orientamenti Summer, il tour estivo promosso da Regione Liguria per accompagnare studenti e famiglie nella scelta del percorso didattico e formativo più adatto.

“Nell’anno in cui Orientamenti festeggia 30 anni di attività, il format estivo si conferma un grande successo con quasi 3.300 partecipanti distribuiti in 10 tappe su tutto il territorio ligure – commenta l’assessore regionale alla Formazione Simona Ferro -. Workshop gratuiti, incontri con esperti e attività pensate per aiutare ragazze e ragazzi a scoprire attitudini, interessi e prospettive professionali hanno animato ogni appuntamento, raggiungendo anche i comuni dell’entroterra. Un sentito ringraziamento va all’Ufficio Scolastico Regionale e all’Università di Genova per la preziosa collaborazione. Con questa edizione ribadiamo con forza che Orientamenti non è solo l’evento di novembre ma un percorso continuo, capillare e attivo tutto l’anno”.

