Stato di agitazione per la Polizia Locale di Lerici, sindacati: “Mancano le assunzioni, numeri ai minimi termini”

“Da anni – dichiarano Marzia Ilari, Fp Cgil, Fabio Cidale Cisl Fp e Massimo Bagaglia Uil Fpl-chiediamo al Comune assunzioni stabili nel Comando di Polizia locale di Lerici. Gli impegni sono sempre di più, soprattutto durante la stagione estiva, e i numeri sempre meno. Mancano assunzioni sia stabili che stagionali, indispensabili per fronteggiare le numerose attività assegnate al Comando in un territorio complesso e vasto come quello di Lerici che peraltro vive una stagione turistica molto lunga, che parte dal periodo pasquale e arriva a settembre”. Gli esponenti sindacali aggiungono: “Riteniamo non rimandabile una scelta chiara di investimento su questo servizio che oltre a rappresentare un presidio sul territorio è anche impegnato nella gestione amministrativa della ZTL. 19 e due soli stagionali per 4 mesi non riescono a far fronte alle attività ordinarie e straordinarie (ad esempio il fitto calendario di eventi serali) del territorio lericino, che durante la stagione estiva vive una esplosione di presenze. Con la proclamazione dello stato di agitazione intendiamo porre con forza la richiesta di nuove assunzioni stabili poiché da troppo tempo si fa leva sulla buona volontà e la disponibilità degli agenti”.

L’articolo Gyasi tornerà al Picco da avversario: l’ex capitano dello Spezia ufficialmente un rinforzo del Palermo proviene da Città della Spezia.

