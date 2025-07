Stop attività centro soccorso selvatici Naturabilia per sospetta aviaria, ma i primi risultati delle analisi sono confortanti

Alcuni giorni fa è scattato lo stop all’attività del centro di primo soccorso implementato per animali selvatici dell’Odv Naturabilia, con sede nel comune di Ameglia. Lo ha disposto Asl 5 in seguito a un sospetto di influenza aviaria osservato dal veterinario che segue Naturabilia e da questa comunicato all’azienda sanitaria locale, la quale ha emesso provvedimento di blocco dell’attività (“Tale necessità è prevista dai Regolamenti UE 2016/429 e 2020/687”, comunicano da Asl). A quanto si apprende, i sintomi che hanno indotto a sospettare della presenza di aviaria riguarderebbero alcuni esemplari di gabbiano ospiti del centro, poi deceduti.

Ad ora, si apprende da Asl, sono stati effettuati dei campionamenti e stanno arrivando i risultati: i primi riscontri sono favorevoli. Pertanto, ultimate le verifiche, “si ritiene che le movimentazioni di animali potranno essere liberalizzate nelle prossime ore”, informano dall’azienda sanitaria.

Intanto nelle scorse ore in merito è intervenuto il Comitato Antispecista Maggiolina, con una lettera aperta rivolta alla Regione. “Al di là delle ragioni che stanno alla base del provvedimento, noi cittadini e associazioni facciamo pressione affinché Naturabilia riapra con la massima urgenza. Tenendo conto che siamo nel pieno della stagione della nidificazione e, giornalmente, al centro si recano numerosi cittadini di buon cuore che soccorrono pulli caduti dal nido, pulcini feriti o predati da gatti che necessitano di cure urgenti. Queste persone ora si vedranno costrette a riportare a casa l’animale soccorso, senza alcuna possibilità di curarlo e nutrirlo nel modo appropriato, segnando inesorabilmente un tragico destino”, si legge in un passaggio della missiva, in cui si chiede “con fermezza la riapertura immediata del centro” e che “la Regione si attivi anche per trovare valide alternative che possano sopperire in caso di necessità e/o integrare l’attività di Naturabilia”.

