Tartaglione: “Grazie alla Provincia per la pronta asfaltatura della sp655dir tra Carrodano-Levanto”

Il consigliere comunale di Carrodano, Michele Tartaglione, esprime profonda gratitudine per l’importante intervento di asfaltatura recentemente realizzato sulla strada provinciale SP 566 dir, che collega i Comuni di Carrodano e Levanto.

“Voglio ringraziare innanzitutto il consigliere delegato della Provincia alla viabilità e manutenzione stradale Luca Spilamberti, i tecnici della Provincia,e il presidente Pierluigi Peracchini per la loro prontezza, professionalità e attenzione nei confronti del nostro territorio – dichiara Tartaglione –. L’asfaltatura lungo la SP 566 dir rafforza la sicurezza e favorisce la viabilità di una via fondamentale per i cittadini e per chi raggiunge Carrodano e Levanto. L’intervento testimonia un concreto impegno verso le comunità locali e rappresenta un passo significativo per garantire strade sicure, efficienti e adatte alle esigenze della mobilità provinciale”.

