Truffe a domicilio: al via la campagna di sensibilizzazione di Comune e Carabinieri della Stazione locale con un messaggio alert di prevenzione

I cittadini del Comune di Santo Stefano Magra che rientrano nel servizio di comunicazione telefonica di allerte meteo, nei prossimi giorni verranno raggiunti da un altro Messaggio Alert ufficiale, questa volta dedicato al rischio di truffe a domicilio. Si tratta di un’iniziativa che si colloca in un piano di prevenzione più ampio, promosso dall’Assessorato alla Sicurezza del Comune di Santo Stefano Magra in collaborazione con Carabinieri della stazione locale e Polizia Municipale, e che ha già dato vita a numerosi incontri pubblici e convegni sul tema sicurezza, anche nel presente ambito. “Come assessorato alla sicurezza ringraziamo i Carabinieri del nostro comune, e in particolare il Comandante Francesco Marti, per la consueta presenza sul territorio e attenzione. Pensiamo che questo fenomeno odioso delle truffe a domicilio, spesso a danno delle fasce più deboli, per essere arginato debba essere ben conosciuto dal Cittadino. Al momento sul nostro territorio non risultano casi verificati ma ne risultano nei Comuni limitrofi. Per questo, nell’ottica di prevenzione, su ottimo impulso del Comandante Marti, abbiamo deciso di avviare questa campagna di prevenzione e sensibilizzazione che avvieremo prossima settimana – così Jacopo Alberghi, assessore alla sicurezza del Comune di Santo Stefano – I truffatori telefonano e/o si presentano come tecnici del gas, carabinieri, impiegati comunali o familiari in difficoltà. A chi dovesse essere raggiunto a casa da questi truffatori, diciamo di non aprire la porta a sconosciuti, non consegnare denaro, e non fornire informazioni personali o bancarie in nessun modo, neppure se contattati telefonicamente. Se notate comportamenti sospetti o avete dubbi, si consiglia di contattare il 112”. Il contenuto del messaggio che i cittadini di Santo Stefano Magra riceveranno a breve, contiene le informazioni sopraccitate ed è pensato per la sicurezza di tutta la comunità santostefanese. “Chiediamo a tutti di aiutarci a diffondere queste informazioni. In ultimo – conclude Alberghi – ci tengo a esprimere un ringraziamento alle nostre Forze dell’Ordine che, nonostante le difficoltà, riescono ad essere presenti sui tanti fronti aperti”.

L’articolo Truffe a domicilio: al via la campagna di sensibilizzazione di Comune e Carabinieri della Stazione locale con un messaggio alert di prevenzione proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com