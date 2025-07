A Parigi doppio riconoscimento per la sarzanese Susanna Musetti

Nel cuore della Sorbona, a Parigi, Susanna Musetti ha ricevuto il Gran Prix Excellence Paris Saint-Germain-des-Prés 2025, uno dei riconoscimenti culturali più prestigiosi conferiti dall’Accademia Euromediterranea delle Arti. La cerimonia, svoltasi sabato 12 luglio nell’Ampithéâtre Milne Edwards, ha celebrato personalità internazionali che si sono distinte per il loro contributo artistico, culturale e umano.

Musetti, stilista di fama internazionale e fondatrice della casa di moda “Susanna Alta Moda Sposa”, è stata premiata non solo per la sua eccellenza sartoriale, ma per l’originale visione della moda come linguaggio culturale e strumento di impegno civile. I suoi abiti, apprezzati in tutto il mondo e pubblicati su riviste come Vogue Russia ed Emirati Arabi, coniugano eleganza, identità e ricerca antropologica.

Ma il riconoscimento parigino ha valorizzato anche l’altra anima della stilista: quella di promotrice culturale e presidente del Premio Letterario Internazionale Città di Sarzana, giunto alla sua tredicesima edizione. Un’iniziativa che ha trasformato la città ligure in un punto di riferimento per scrittori, intellettuali e volontari, con il sostegno di istituzioni nazionali e figure di rilievo come Pupi Avati, Federico Rampini e Salvatore Borsellino.

Il premio ricevuto a Parigi rappresenta un tributo alla doppia eccellenza di Susanna Musetti, capace di unire creatività e visione, radici locali e respiro internazionale, rendendo Sarzana simbolo di cultura e bellezza italiana nel mondo.