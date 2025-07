Afea denuncia: “Malati convocati a visite scadute, negli ospedali militari carenza di personale”

Decine di persone, molti dei quali ex militari, hanno partecipato questa mattina alla manifestazione indetta da Afea, tenutasi davanti all’ospedale militare alla Spezia. I partecipanti hanno espresso il proprio malcontento per i ritardi con cui vengono chiamati per le visite presso le Commissioni mediche ospedaliere (CMO). In alcuni casi, i tempi di attesa hanno raggiunto i 17 mesi, anziché i 60 giorni previsti dalla norma. Un’altissima percentuale delle persone che devono ricorrere a queste visite sono in cura per malattie dovute all’esposizione all’amianto e affette da asbestosi.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com