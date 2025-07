Al Molo dei Pescatori Giorgio Orano e il suo “Little Boy”, romanzo ambientato a Monterosso

Nuovo appuntamento per la rassegna “Cinque Terre un mare di libri”: Venerdì 18 luglio alle ore 21,30 al Molo dei Pescatori di Monterosso Giorgio Orano presenta “Little Boy” (la Bussola editore), romanzo ambientato a Monterosso con un chiaro riferimento in copertina al Gigante di Fegina. Il libro è stato selezionato per il Premio Letterario Giuridico IusArteLibri “Il Ponte della Legalità”.

Orano, Pubblico Ministero specializzato in criminalità economica, affronta qui un thriller storico epistolare diviso in due parti: la prima contiene lettere che vanno dal 1939 al 1944, la seconda dal 1974 al 1975. Nella Hollywood del 1939 lo scrittore Harry Gardner e l’attrice Sally Porter, entrambi di origine italiana, sono giovani talenti che cercano di affermarsi. S’incontrano una sera per parlare di un copione e fra loro scocca una scintilla. Per anni si scrivono lettere, costruendo un forte legame. Quando poi decidono che è l’ora di amarsi sul serio, la realtà irrompe nelle loro vite. Harry parte per il fronte mentre Sally rimane impantanata in un matrimonio da sogno che presto diventa un incubo. I due si rincontrano solo alla fine del 1943 in un ospedale di Los Angeles. Lui è un reduce traumatizzato dello sbarco alleato in Sicilia, lei una malata di nervi che ha tentato il suicidio. La vita sembra concedere loro una seconda occasione, ma improvvisamente Sally viene arrestata. Suo marito, il produttore Grant Ashstone, è morto in Africa durante un safari per cause apparentemente naturali, ma per il Procuratore di Los Angeles si tratta di omicidio, e a commetterlo sono stati i due amanti: Harry e Sally.

Mentre Harry, tornato al fronte, s’immola sulle spiagge della Normandia, Sally affronta da sola la terribile accusa. Al suo fianco, come avvocato c’è Diana Santoro, una ragazza appena laureata e alla sua prima esperienza processuale, per giunta innamorata di Harry Gardner. A metà degli anni Settanta “il caso Grant Ashstone” è ormai nel dimenticatoio. Ma non per tutti. Thomas, il figlio di Sally, e Norma, la figlia di Harry, cercano notizie sulla vita dei propri genitori e sul loro processo. Diana Santoro, diventata Senatrice degli Stati Uniti, e il giornalista Roddy Buck, vecchio amico e compagno d’armi di Harry, non hanno ancora digerito l’esito di quel giudizio. Non smettono di indagare sperando di acquisire l’elemento decisivo per ribaltarne il verdetto. Le loro indagini li portano a credere che il safari in cui perse la vita Grant, il marito di Sally, non fosse un viaggio di piacere ma una missione organizzata dai Servizi Segreti americani. Un fil rouge lungo più di tre decenni, teso fra gli Stati Uniti e l’Italia, intreccia i destini individuali di Harry e Sally alle sorti dell’umanità intera. La loro storia d’amore e il mistero di quel delitto si risolvono confondendosi in un quadro più ampio, in cui il conflitto mondiale, la Resistenza, la Guerra Fredda, le contestazioni giovanili, le lotte operaie, il Vietnam e gli Anni di Piombo, diventano tessere di un unico mosaico nel quale appare, alla fine, la sinistra immagine di Little Boy, la bomba atomica di Hiroshima, vera icona della follia autodistruttrice del genere umano. Il romanzo si chiude in una Monterosso non ancora invasa dal turismo.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com