Aumento Imu, l’opposizione abbandona l’aula: “Negato il confronto, silenziati i genovesi”

Genova. Come era prevedibile consiglio comunale a Genova sulla manovra di bilancio della giunta Salis che introduce, tra le altre cose, un aumento dell’aliquota Imu sulle abitazioni affittate a canone concordato. La minoranza, questa mattina, ha proposto in riunione capigruppo di discutere oggi, in seduta di consiglio, un articolo 55 sul tema ma la richiesta è stata rigettata. L’opposizione, però, non si è data per vinta e ha deciso di intervenire con una raffica di mozioni d’ordine.

A prendere parola, per prima, Ilaria Cavo, capogruppo di Noi Moderati, che aveva anche proposto l’articolo 55 poi sottoscritto dagli altri gruppi di minoranza: “La maggioranza ci ha negato non solo di discutere l’articolo 55 nella seduta di oggi ma anche nella prossima optando per una discussione in commissione, portando come motivazione il fatto che non fosse un tema urgente, salvo poi scoprire che la manovra è stata approvata proprio questa mattina dalla giunta”.

